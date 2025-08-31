Christophe Urios, la signature qui le fait jubiler !

Axel Cornic

Après avoir retrouvé les phases finales pour la première fois depuis des années, l’ASM Clermont Auvergne veut continuer sur sa lancée et s’installer durablement dans le haut du tableau du Top 14. Et un signal fort a été envoyé avec la récente prolongation de Baptiste Jauneau, qui semble ravir Christophe Urios.

C’est un sacré coup. Très loin de sa gloire d’antan, Clermont a souvent souffert de ne pas pouvoir retenir ses meilleurs joueurs face aux cadors du Top 14. Cela a notamment été le cas en 2023, avec le départ de Damian Penaud pour l’UBB. Mais cette fois-ci, les Auvergnats ont réussi à retenir leur pépite Baptiste Jauneau, notamment suivi par le RCT, qui a prolongé jusqu’en juin 2028.

« C’est une excellente nouvelle » Evidemment, cette signature ne pouvait que ravir Christophe Urios, qui a toujours fondé des grands espoirs sur le jeune demi de mêlée de 21 ans. « C’est une excellente nouvelle pour le club qui va dans la continuité des responsabilités que nous avons confiées à Baptiste depuis deux saisons » a expliqué le manager de l’ASM, sur le site officiel du club. « Depuis mon arrivée, j’ai progressivement confié à Baptiste des responsabilités et du leadership, qu’il a été capable d’assumer et de développer au sein du groupe où il est aujourd’hui le capitaine reconnu et affirmé ».