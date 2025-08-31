Christophe Urios, la signature «capitale» !

Pierrick Levallet

Déçu par l’issue de la saison passée, Christophe Urios a changé certaines choses à l’ASM Clermont Auvergne. Le manager de 59 ans a fait travailler son effectif sur la régularité, qui a plombé son équipe en 2024-2025. Le coach clermontois a également pu compter sur la prolongation de Baptiste Jauneau, qu’il estime cruciale.

La saison 2024-2025 de l’ASM Clermont Auvergne a été assez mitigée. Les Auvergnats sont passés de l’euphorie d’une qualification sur le fil pour les phases finales du Top 14 à la déception d’une élimination dès les barrages. Christophe Urios n’avait d’ailleurs pas caché son amertume, pointant du doigt le manque de régularité de ses joueurs. Le manager de 59 ans a alors fait travailler son groupe sur ce point pendant la pré-saison, pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Christophe Urios a également pu compter sur la prolongation de Baptiste Jauneau, qui a étendu son contrat de deux ans.

«Baptiste a confiance dans le projet sportif» « La prolongation de Baptiste Jauneau ? Elle était capitale. On lui avait donné beaucoup de responsabilités et il fallait continuer comme ça, Baptiste a confiance dans le projet sportif et s’il n’avait pas resigné je ne sais pas quelle aurait été ma réaction, franchement. C’est un soulagement » a d’ailleurs confié Christophe Urios dans des propos rapportés par Rugbyrama.