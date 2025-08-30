UBB : C'est historique pour Christophe Urios !

Axel Cornic

A une semaine de débuter la saison en Top 14 avec la réception du Stade Toulousain, l’ASM Clermont Auvergne de Christophe Urios a clôturé sa préparation avec une belle victoire sur le RCT de Pierre Mignoni (31-24). De quoi ravir le manager auvergnat, qui a bien l’intention de faire mieux que l’année dernière.

La pression monte. Dans seulement quelques jours, les quatorze meilleurs clubs de France vont lancer les hostilités, pour une saison qui s’annonce encore riche en rebondissements. Et certains observateurs se méfient de l’ASM Clermont Auvergne, qui après avoir réussi à retrouver les phases finales du Top 14 lors du précédent exercice, pourrait bien jouer les trouble-fêtes.

« C’était important de gagner le Challenge Auvergne ! » En tout cas, Christophe Urios a déjà mis un premier trophée en vitrine, avec une première victoire dans le Challenge Auvergne depuis qu’il est à Clermont suite à la victoire sur le RCT. « C’était important de gagner le Challenge Auvergne ! Je l’ai gagné deux fois avec Bordeaux-Bègles mais jamais depuis que je suis à Clermont. C’est une bonne chose ! » a expliqué en marge de la rencontre le manager clermontois, à propos de la compétition d’intersaison. « J’en ai d’ailleurs parlé dans ma causerie d’avant-match car je trouvais que c’était bien de remporter ce match pour notre public. Par rapport à l’année dernière c’est une grande étape ».