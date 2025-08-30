Christophe Urios, le calvaire qui ne passe pas...

Pierrick Levallet

La saison dernière a été plutôt mitigée du côté de l’ASM Clermont Auvergne. Les Clermontois sont passés de l’euphorie d’une qualification in-extremis pour les phases finales du Top 14, à la déception d’une élimination dès les barrages. Christophe Urios avait alors noté le manque de régularité de son équipe, qui n’a jamais su conserver un état de forme stable. Certains ont d’ailleurs connu des passages compliqués lors de l’exercice 2024-2025. C’est notamment le cas de Léon Darricarrère, qui a eu du mal à digérer les premières semaines de sa deuxième saison en pro.

«Je ne suis pas facile à vivre» « Mentalement, cela a été dur, notamment les premières semaines. Quand je ne joue pas au rugby et que je me blesse, je ne suis pas facile à vivre. Depuis ma première saison on me dit que la deuxième est la plus difficile donc je m’étais préparé » a confié le centre de l’ASM Clermont Auvergne dans des propos rapportés par Rugbyrama.