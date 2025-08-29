Antoine Dupont, la malédiction continue !

Pierrick Levallet

Toujours convalescent après sa grave blessure au genou, Antoine Dupont va devoir patienter encore quelques temps avant de pouvoir faire son retour sur les terrains. Le Stade toulousain sera privé de son demi de mêlée de 28 ans pour le début de saison. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre joueur aurait rejoint l’infirmerie.

Antoine Dupont va encore devoir prendre son mal avant de pouvoir faire son retour sur un terrain de rugby. Gravement touché au genou pendant le Tournoi des VI Nations, le demi de mêlée de 28 ans ne devrait être rétabli qu’aux alentours de fin novembre. Le Stade toulousain va donc devoir commencer la saison sans le capitaine du XV de France. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre joueur d’Ugo Mola aurait rejoint l’infirmerie.

Le Stade toulousain perd un nouveau joueur sur blessure Comme le rapporte Quinze Mondial, le Stade toulousain a perdu Nelson Epée contre Bayonne ce jeudi. Le joueur de 24 ans s’est plaint du genou et a quitté la pelouse en grimaçant peu avant l’heure de jeu. Le champion olympique pourrait être absent un long moment puisqu’il semblait souffrir. Cette blessure ne survient pas vraiment au bon moment, puisque Nelson Epée avait une carte à jouer avec les absences de Blair Kinghorn et Juan Cruz Mallia.