Antoine Dupont et son intimité, l’annonce surprenante !

Très médiatisé depuis maintenant plusieurs années de par son statut de meilleur joueur du Monde, Antoine Dupont fait le maximum pour tenter de préserver son intimité et ses moments privés, même lorsqu'il doit se rendre dans un lieu public. Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain avoue même être obligé de se déguiser un peu pour être tranquille...
La vie de people n'est pas toujours très simple, notamment lorsque l'on se nomme Antoine Dupont ! Le capitaine du XV de France, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète et le meilleur de l'histoire du rugby français, est très exposé médiatiquement depuis quelques années, et il lui est donc désormais difficile de passer inaperçu dans la rue ou à l'occasion d'une sortie au restaurant. Dupont s'est d'ailleurs confié à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE.
Dupont et la célébrité
Antoine Dupont s'avoue pour l'instant relativement serein face à sa notoriété : « Ça ne me dépasse pas pour le moment. Peut-être parce que cette notoriété n'est pas venue du jour au lendemain. Parfois, comme aux Jeux Olympiques, on peut passer d'un statut de total inconnu à celui d'idole des Français en un jour ou en une semaine. Me concernant, ça s'est quand même fait en plusieurs temps. Il y a eu le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2022, la Coupe du monde 2023 et bien sûr les JO. C'est tout ce chemin-là qui fait que j'ai pu m'y habituer, même s'il n'y a rien de rationnel au fait d'être autant reconnu. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, en tout cas », indique la star du Stade Toulousain.
« Je mets des casquettes ou des lunettes »
Dupont poursuit en évoquant son rituel un peu surprenant lorsqu'il s'apprête à faire une sortie dans un lieu public, comme le restaurant par exemple : « Oui, je le fais toujours, mais un peu différemment. Pour me protéger un peu, je mets des casquettes ou des lunettes parce que j'aime bien être tranquille. Après, les gens sont quand même assez respectueux. Ce n'est pas parce que 80 % des clients me reconnaîtront dans un resto à Toulouse qu'ils viendront me déranger à table pour me demander une photo ou un autographe. Certains attendront juste que je me lève à la fin », explique-t-il.