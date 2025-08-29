Antoine Dupont et son intimité, l’annonce surprenante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très médiatisé depuis maintenant plusieurs années de par son statut de meilleur joueur du Monde, Antoine Dupont fait le maximum pour tenter de préserver son intimité et ses moments privés, même lorsqu'il doit se rendre dans un lieu public. Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain avoue même être obligé de se déguiser un peu pour être tranquille...

La vie de people n'est pas toujours très simple, notamment lorsque l'on se nomme Antoine Dupont ! Le capitaine du XV de France, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète et le meilleur de l'histoire du rugby français, est très exposé médiatiquement depuis quelques années, et il lui est donc désormais difficile de passer inaperçu dans la rue ou à l'occasion d'une sortie au restaurant. Dupont s'est d'ailleurs confié à ce sujet dans les colonnes de L'EQUIPE.

Dupont et la célébrité Antoine Dupont s'avoue pour l'instant relativement serein face à sa notoriété : « Ça ne me dépasse pas pour le moment. Peut-être parce que cette notoriété n'est pas venue du jour au lendemain. Parfois, comme aux Jeux Olympiques, on peut passer d'un statut de total inconnu à celui d'idole des Français en un jour ou en une semaine. Me concernant, ça s'est quand même fait en plusieurs temps. Il y a eu le Grand Chelem dans le Tournoi des 6 Nations 2022, la Coupe du monde 2023 et bien sûr les JO. C'est tout ce chemin-là qui fait que j'ai pu m'y habituer, même s'il n'y a rien de rationnel au fait d'être autant reconnu. Ce n'est pas quelque chose qui m'empêche de vivre, en tout cas », indique la star du Stade Toulousain.