Antoine Dupont - UBB : La soirée du supplice !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Blessé depuis mois dernier (rupture des ligaments croisés du genou droit), Antoine Dupont a donc vécu depuis les tribunes la finale de Top 14 remportée in-extremis par le Stade Toulousain face à l'UBB, le 28 juin dernier. Un véritable calvaire à vivre pour le demi de mêlée du XV de France, qui s'est confié sur cette soirée compliquée à la fin heureuse.

En mars dernier, alors qu'il disputait le Tournoi des 6 Nations avec le XV de France, Antoine Dupont (28 ans) était victime d'une rupture des ligaments du genou droit, ce qui l'a donc éloigné des terrains pendant de nombreux mois. Le capitaine du Stade Toulousain ne fera pas son retour à la compétition avant novembre, et c'est donc depuis les tribunes du Stade de France qu'il avait assisté au sacre de son équipe en finale de Top 14 le 28 juin dernier, face à l'UBB (39-33 a.p.). Mais cette soirée fut tout sauf une partie de plaisir à vivre pour un Dupont frustré d'être sur la touche...

« C'était dur à vivre... » En juillet, dans un entretien accordé à L'EQUIPE, Antoine Dupont se confiait sur cette soirée difficile : « C'était dur à vivre dans les tribunes au niveau du coeur, parce qu'on se sent impuissant. C'était quand même hyper tendu et serré. Au regard de la saison réalisée, une défaite m'aurait vraiment attristé. Je me sens quand même champion même si je n’ai joué que trois matches de Top 14 ? Oui bien sûr, ça compte ! Je m'inclus dedans, même si j'ai beaucoup moins participé cette saison », indique la star du Stade Toulousain, alors que l'UBB avait donné du fil à retordre à son équipe.