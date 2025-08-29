Christophe Urios, le grand changement que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Déçu par l’issue de la saison passée, Christophe Urios a préparé son effectif en conséquence cet été afin de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors qu’il était peu habitué à changer ses méthodes, le manager de 59 ans a nettement modifié ses habitudes pour que son ASM Clermont Auvergne soit prêt à entamer l’exercice 2024-2025.

La saison passée ne s’est pas terminée de la meilleure des façons pour Christophe Urios. Le manager de 59 ans est passé de l’euphorie d’une qualification in-extremis de l’ASM Clermont Auvergne pour les phases finales du Top 14 à la déception d’une élimination dès les barrages. Christophe Urios n’avait d’ailleurs pas caché son amertume quant au manque de régularité de son équipe. De ce fait, le coach clermontois aurait changé ses méthodes pour remédier à ce problème.

Christophe Urios a changé ses méthodes pendant la pré-saison Comme le rapporte XV Ovalie, Christophe Urios est peu habitué à changer ses habitudes. Mais l’entraîneur de l’ASM Clermont Auvergne a modifié ses plans pendant la pré-saison. D’ordinaire, le technicien clermontois lançait sa préparation avec du rugby intégré. Cette fois, Christophe Urios a cassé la routine de ses joueurs. Pendant deux semaines, son groupe a eu droit exclusivement à du travail à haute intensité. L’objectif était d’effacer l’irrégularité qui a plombé la saison dernière et construire une équipe capable de tenir la distance. Reste maintenant à voir si les efforts de Christophe Urios porteront leurs fruits.