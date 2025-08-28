Antoine Dupont prépare un coup avec l’UBB !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sacré champion olympique avec l'équipe de France de rugby à 7 lors des JO de Paris 2024 l'été dernier, Antoine Dupont se verrait bien réitérer l'expérience à Los Angeles, dans trois ans. Et le capitale du XV de France évoque deux profils à l'UBB qui seraient en mesure de relever ce gros challenge à ses côtés : Damian Penaud et Louis Bierre-Biarrey.

C'est un fait, Antoine Dupont et l'équipe de France de rugby à 7 nous ont permis de vivre l'un des moments forts de JO de Paris 2024 avec leur médaille d'or olympique l'an dernier, au Stade de France. Un sacre historique pour le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France, qui avait mis sa carrière professionnelle entre parenthèses durant plusieurs mois pour préparer cette grande échéance olympique. Et dans un entretien accordé au Parisien en juillet, Dupont a indiqué qu'il était prêt à remettre ça pour les Jeux de Los Angeles en 2028.

Dupont chaud pour les JO de 2028 ? « Je ne l’exclus pas, mais ça reste dans longtemps. On verra comment je suis mentalement et physiquement. Mais c’est sûr que ça donne envie de regoûter aux Jeux quand on voit ce qu’on a vécu », confie Antoine Dupont, qui ouvre dont grand la porte à une participation aux prochains Jeux Olympiques. Mais le joueur du Stade Toulousain ne prévoit pas ce coup tout seul, et se verrait bien embarquer deux grands noms de l'UBB avec lui dans l'expérience.