«Pas très intelligent», l’annonce cash d’Antoine Dupont sur le XV de France !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Éloigné des terrains depuis mars dernier en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont ne retrouvera pas la compétition avant le mois de novembre. Et dans un entretien récemment accordé à L'EQUIPE, le demi de mêlée du Stade Toulousain annonce de manière assez directe qu'il ne participera pas aux test matchs du mois de novembre avec le XV de France, estimant être trop juste sur le plan physique.

Comme ce fut déjà le cas en 2018, Antoine Dupont (28 ans) a subi une grosse blessure au genou ces derniers mois. Les faits se sont déroulés lors du match disputé par le XV de France en Irlande lors du dernier Tournoi des 6 Nations, et le demi de mêlée a été victime d'une rupture des ligaments croisés au cours de cette partie. Toujours en pleine phase de récupération, Dupont vise un retour à la compétition en novembre prochain.

Le programme d'Antoine Dupont pour sa reprise Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en juillet, Antoine Dupont faisait le point sur cet objectif : « Je commencerai sérieusement à travailler les appuis fin septembre-début octobre. C'est à ce moment-là, je l'espère, que je reprendrais les entraînements collectifs avec mes partenaires. Une date précise pour mon retour ? Non, pas vraiment. Mais ça fera huit mois d'arrêt fin novembre. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable pour la blessure que j'ai subie. J'espère que tout se passera bien d'ici là », confie la star du Stade Toulousain, qui a profité de cet entretien pour officialiser son forfait pour les test matchs du XV de France en novembre, de peur d'une rechute prématurée.