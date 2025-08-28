Antoine Dupont, sa nouvelle aventure dévoilée dans la presse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré son statut de grande star du rugby à l'international et de meilleur joueur français de tous les temps, une ligne manque encore cruellement au palmarès d'Antoine Dupont : un titre de champion du Monde avec le XV de France. Et le demi de mêlée tricolore annonce d'ailleurs en interview dans la presse que le prochain Mondial de 2027, en Australie, sera son prochain défi majeur.

Du haut de ses 28 ans, et alors qu'il affiche déjà un palmarès bien garni avec le Stade Toulousain (cinq fois vainqueur du Top 14, deux fois vainqueur de la Champions Cup) et le XV de France (deux Tournois des 6 Nations remportés, en 2022 et 2025), Antoine Dupont a toujours faim de titres. En juillet dernier, dans un large entretien accordé à L'EQUIPE, le demi de mêlée et capitaine des Bleus affichait d'ailleurs ses envies de marquer l'histoire du rugby français en permettant au XV de France de remporter sa première Coupe du Monde. Et il ne cache pas ses objectifs.

Dupont vise une folie en Australie « Évidemment, parce que c'est celui qui nous manque à tous dans le rugby français. Tout le monde attend ça, autant les joueurs que les supporters. On sent qu'on a le potentiel pour y arriver, donc évidemment que c'est le gros objectif de notre génération. 2027 sera une année cruciale », confie Antoine Dupont, qui s'apprête donc à relever une folle aventure lors de la prochaine Coupe du Monde dans deux ans, en Australie.