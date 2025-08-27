Christophe Urios, la «relation» qui le fait vibrer !

Pierrick Levallet

Déçu par l’issue de la saison passée, Christophe Urios a préparé son l’ASM Clermont Auvergne pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Le coach de 59 ans n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction après la victoire de son équipe à Brive (21-35) pour son premier match de préparation vendredi dernier.

L’ASM Clermont Auvergne a lancé sa pré-saison de la meilleure des manières. L’équipe de Christophe Urios s’est imposée vendredi dernier sur la pelouse de Brive (21-35). Le coach de 59 ans a mis l’accent sur la cohésion d’équipe pendant tout l’été. Et il n’a pas caché sa satisfaction après la victoire des siens. Il s’est même montré enjoué au moment d’évoquer la relation entre les joueurs.

«Tout ceci est une bonne base de travail» « C’est un bon premier match pour nous. On savait que Brive voulait réussir cette rencontre pour bien lancer son championnat la semaine prochaine. On est tombé sur une équipe en première période qui était complète. Nous, on avait fait le choix de faire deux équipes mixtes. Donc ce qui me satisfait le plus, c’est la victoire, l’engagement, la relation entre les joueurs, l’état d’esprit et ce que l’on a aussi montré par moments. Tout ceci est une bonne base de travail » a d’abord expliqué Christophe Urios dans des propos rapportés par La Montagne.