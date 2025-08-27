Antoine Dupont «distant», la relation n’est pas facile !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec l'évolution de son statut au fil des années, Antoine Dupont a donc logiquement été de plus en plus sollicité dans son entourage, avec parfois des personnes malveillantes tentant d'intégrer son cercle proche. La star du XV de France et du Stade Toulousain s'est livrée sans détour à ce sujet, et avoue être assez distant avec ses nouvelles connaissance pour éviter de se faire avoir.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs au Monde depuis maintenant plusieurs années, Antoine Dupont a donc vu son horizon relationnel s'élargir à vitesse grand V, et parfois d'ailleurs pour de mauvaises raisons. Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain en a parfaitement conscience, et il évoquait déjà cet épineux sujet en 2021 dans un entretien accordé à GQ. Dupont y affichait notamment sa grande méfiance aux gens qui l'approchent pour tenter de nouer une relation avec lui.

Dupont et les nouvelles relations... « En fait je ne m’en suis pas rendu compte mais au fur et à mesure des années, on s’entoure de plus en plus de personnes et, moi, mon fonctionnement a été de faire confiance à des joueurs et des personnes qui avaient de l’expérience et en qui j’avais confiance. Mon agent sportif, c’était mon ancien entraîneur que j’avais à Auch qui me l’a conseillé. Mon gestionnaire financier c’est le joueur Rémi Talès, il avait alors 30 ans et moi 18, qui m’a dit “mets-toi avec eux, ils sont sérieux, et tu n’auras pas de souci”. Pour Bros (Bros Agency, qui s’occupe de l’image de sportifs comme Presnel Kimpembe par exemple, ndlr) c’est Vincent Clerc, un ancien joueur international, qui m’a recruté. Mais c’est vrai qu’on peut facilement se faire piéger avec des gens qui ont des mauvaises attentions », confie Antoine Dupont.