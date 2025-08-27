«Ça va largement», Antoine Dupont se confie sans détour sur son salaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors qu'il est aujourd'hui l'un des joueurs les mieux rémunérés du Top 14 avec un salaire estimé aux alentours de 600 000€ par an au Stade Toulousain, Antoine Dupont a parfaitement conscience d'être un privilégié. Déjà en 2021, le demi de mêlée du XV de France se livrait sur le sujet et reconnaissait le confort financier des joueurs du championnat français, tout en soulignant la différence majeure qui existe avec le football.

Sous contrat jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont (28 ans) devrait prochainement signer une prolongation puisque le Midi Olympique évoquait dernièrement un accord sur les bases d'un nouveau bail jusqu'en 2031 pour la star du rugby français. Dupont devrait donc logiquement rafler au passage une augmentation de salaire, lui dont les revenus sportifs annuels sont estimés aux alentours de 600 000€ du côté de Toulouse (hors partenariats commerciaux). Un statut assez confortable, sur lequel Dupont affichait déjà une grande lucidité en 2021 dans les colonnes de GQ.

« Le niveau de salaire est très bon » « Aujourd’hui, tous les joueurs de rugby qui jouent dans le Top 14 vivent très bien du rugby et rien que du rugby. Depuis le début des années 2000, il y a des bons salaires et aujourd’hui, le niveau est très bon. On est certes loin du football mais comparé à des salaires lambda, ça va largement », reconnait Antoine Dupont, qui s'est également confié sur ses autres revenus liés aux partenariats commerciaux en tout genre.