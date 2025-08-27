Antoine Dupont de retour, ça se confirme !

Axel Cornic

Depuis a blessure face à l’Irlande en mars dernier, tout le monde se demande quand Antoine Dupont va faire son retour. Certains rêvaient de le voir contre l’Afrique du Sud en novembre, mais les fans du XV de France devront finalement prendre leur mal en patience.

Les fans de rugby ont finalement accepté. Voilà des longs mois que l’on a plus vu Antoine Dupont sur un terrain, avec le Stade Toulousain qui a dû faire sans lui pour sa fin de saison. Mais c’est surtout au XV de France qu’il pourrait manquer, puisqu’on ne devrait plus le revoir de l’année.

« Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable » Initialement, un retour était espéré pour la tournée de novembre, avec le très attendu choc contre les Champions du monde sud-africains. Mais finalement la décision a été prise de ne pas accélérer les choses et c’est Dupont lui-même qui l’a annoncé. « Je ne suis pas sûr que ce serait très intelligent de se presser, même si c'est toujours dur de manquer des rendez-vous internationaux » avait déclaré il y a plusieurs semaines le demi de mêlée de 28 ans. « On en sera alors à huit mois depuis ma blessure au genou droit. Je me dis que c'est déjà un délai raisonnable. J'espère que tout se passera bien d'ici là ».