Antoine Dupont, son coup de cœur pour une star de cinéma !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Depuis maintenant plusieurs années, Antoine Dupont a noué des liens avec Jean Dujardin, lui même grand fan de rugby et qui avait d'ailleurs été le personnage central du show d'ouverture de la Coupe du Monde en 2023. Et dès 2021, Dupont se confiait sur ce coup de coeur amical avec la star de cinéma.

Considéré comme un joueur à part dans le rugby français, tant par son statut de star que son rayonnement médiatique, Antoine Dupont est d'ailleurs aujourd'hui un véritable people. En 2021, dans une interview accordée à GQ, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France se livrait sur sa rencontre avec l'acteur Jean Dujardin, grand fan de rugby. Ce dernier avait d'ailleurs fini, deux ans plus tard, par se retrouver au coeur de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby au Stade de France.

Dupont-Dujardin, la belle relation « On a un peu parlé. En fait, il nous suit depuis le tournoi des VI Nations 2020, c’est un amateur de rugby à la base mais je pense que lui aussi à appris à aimer l’équipe depuis quelques mois. Il m’écrit avant et après tous les matches. Ça fait plaisir d’avoir le soutien de personnes comme ça. Ça montre l’engouement », révélait Antoine Dupont en 2021 sur son amitié naissante à cette époque avec Jean Dujardin, qui suit donc de très toutes ses performances avec le Stade Toulousain ainsi que le XV de France.