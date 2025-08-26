Antoine Dupont : Coup de tonnerre pour son transfert avec un milliardaire ?

Aujourd'hui, Antoine Dupont est un joueur du Stade Toulousain. Mais pourrait-il rejoindre prochainement un autre club français ? Dernièrement, on a beaucoup parlé d'un intérêt du Biarritz Olympique, étant donné la présence d'un milliardaire à sa tête. Mais voilà que ce rêve nommé Dupont pourrait bien être mis à mal à cause du possible départ de Pierre-Edouard Stérin et sa fortune.
Pourrait-on un jour voir Antoine Dupont sous le maillot du Biarritz Olympique ? Telle est la folle rumeur qui a fait énormément de bruit au cours des derniers jours. S'il a été question d'une prolongation du demi de mêlée du Stade Toulousain, le BO rêverait d'une signature du Français, porté notamment par son propriétaire milliardaire, Pierre-Edouard Stérin. « Il n’y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ? », annonçait même le président du directoire du Biarritz Olympique, Cyril Arrosteguy.
Quel avenir pour Pierre-Edouard Stérin à Biarritz ?
Grâce à la fortune de Pierre-Edouard Stérin, le Biarritz Olympique se mettrait donc à rêver d'Antoine Dupont. Mais voilà que le propriétaire du BO pourrait ne plus être là d'ici peu. En effet, pour le Midi Olympique, Shaun Hegarty, président du conseil de surveillance, a annoncé : « Pierre-Edouard Stérin a-t-il vraiment vocation à rester à Biarritz ? Je pense que Pierre-Edouard Stérin a aidé à ce que le club puisse continuer. J’imagine et j’espère qu’il sera à l’écoute de toute personne bienveillante qui serait prête à investir ou à accompagner le club de manière financière, pour y prendre un peu plus de place et en libérer pour lui ».
« Il est à l’écoute des personnes qui veulent investir dans le club »
« M'a-t-il fait part de son envie de quitter le club ? Je sais qu’il est à l’écoute des personnes qui veulent investir dans le club. M'a-t-il dit vouloir quitter le BO ? Je ne peux pas répondre à sa place. (...) Si pour le bien du club, il doit céder ou vendre des parts de son capital, je suis persuadé qu’il le fera », a poursuivi Shaun Hegarty.