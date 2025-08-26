Antoine Dupont : Coup de tonnerre pour son transfert avec un milliardaire ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Antoine Dupont est un joueur du Stade Toulousain. Mais pourrait-il rejoindre prochainement un autre club français ? Dernièrement, on a beaucoup parlé d'un intérêt du Biarritz Olympique, étant donné la présence d'un milliardaire à sa tête. Mais voilà que ce rêve nommé Dupont pourrait bien être mis à mal à cause du possible départ de Pierre-Edouard Stérin et sa fortune.

Pourrait-on un jour voir Antoine Dupont sous le maillot du Biarritz Olympique ? Telle est la folle rumeur qui a fait énormément de bruit au cours des derniers jours. S'il a été question d'une prolongation du demi de mêlée du Stade Toulousain, le BO rêverait d'une signature du Français, porté notamment par son propriétaire milliardaire, Pierre-Edouard Stérin. « Il n’y a pas de limites à notre ambition et pourquoi ne pas essayer de compter Antoine Dupont dans nos rangs à moyen terme ? », annonçait même le président du directoire du Biarritz Olympique, Cyril Arrosteguy.

Quel avenir pour Pierre-Edouard Stérin à Biarritz ? Grâce à la fortune de Pierre-Edouard Stérin, le Biarritz Olympique se mettrait donc à rêver d'Antoine Dupont. Mais voilà que le propriétaire du BO pourrait ne plus être là d'ici peu. En effet, pour le Midi Olympique, Shaun Hegarty, président du conseil de surveillance, a annoncé : « Pierre-Edouard Stérin a-t-il vraiment vocation à rester à Biarritz ? Je pense que Pierre-Edouard Stérin a aidé à ce que le club puisse continuer. J’imagine et j’espère qu’il sera à l’écoute de toute personne bienveillante qui serait prête à investir ou à accompagner le club de manière financière, pour y prendre un peu plus de place et en libérer pour lui ».