Transfert record en Top 14 : C'est le jackpot, il va faire de l'ombre à Antoine Dupont ?

Axel Cornic

S’il n’est pas le joueur le mieux payé du Top 14, Antoine Dupont en est sans aucun doute la plus grande star. Mais une autre icone pourrait bientôt débarquer dans le Championnat français, avec les médias anglophones qui évoquent un énorme coup du côté du Racing 92.

Devenu le meilleur championnat national de la planète rugby, le Top 14 a toujours fait saliver les stars étrangères. On se souvient en effet de l’armada stellaire du RCT, sans oublier ceux qui ont pu écrire l’histoire de nombreux autres clubs. Mais cela n’a pas vraiment réussi au Racing 92 ces dernières années, avec quelques paris ratés qui ont plombé le projet du club.

Ardie Savea en Top 14 ? Si le plus récent concerne Siya Kolisi, le capitaine des Champions du monde sud-africains, on peut également citer l’ouvreur Finn Russell ou encore son homologue irlandais Jonny Sexton. Pourtant, cela n’aurait en rien refroidi les Franciliens ! Rugby Pass nous apprend en effet que les Ciel et blanc suivraient de très près Ardie Savea, troisième-ligne des All Blacks considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde depuis plusieurs années.