Antoine Dupont blessé, son escapade qui fait parler !

Apparus ensemble au Festival de Cannes puis à Roland-Garros, Antoine Dupont et Iris Mittenaere sont officiellement en couple depuis quelques mois. Et ils ont d'ailleurs confirmé en prenant la pose tous les deux pour un évènement inédit, à savoir le premier match de Côme à domicile en Serie A. Plusieurs personnalités étaient d'ailleurs conviées à cet évènement.

Depuis sa blessure lors du dernier Tournoi des VI Nations, Antoine Dupont fait parler de lui pour sa vie personnelle. Et pour cause, après les premières rumeurs, le capitaine du XV de France a officialisé sa relation avec Iris Mittenaere. Ils sont ensuite apparu ensemble au Festival de Cannes puis à Roland-Garros, de façon à entériner le fait qu'ils étaient bien en couple. Et cela se confirme.

Dupont et Mittenaere apparaissent ensemble En effet, après des vacances en Espagne, et un retour à l'entraînement avec le Stade Toulousain, Antoine Dupont a fait une apparition surprise dans le nord de l'Italie en compagnie d'Iris Mittenaere. Le couple est effectivement apparu en Stade Giuseppe Sinigaglia pour assister à la victoire de Côme contre Lazio (2-0). Une apparition surprise en compagnie notamment de Raphaël Varane. Il faut dire que l'équipe italienne a monté un projet ambitieux et vise désormais une qualification européenne. Convier plusieurs stars dans son enceinte contribue à valoriser le projet.