Nouveau défi pour Antoine Dupont à l’autre bout du Monde !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après la désillusion de la Coupe du Monde 2023 au cours de laquelle il a été éliminé dès les quarts de finale par l'Afrique du Sud, le XV de France tentera d'atteindre son rêve de titre mondial en Australie dans deux ans pour la prochaine édition. Et Antoine Dupont, le capitaine des Bleus, annonce d'ailleurs cet objectif comme étant son dernier grand défi.

Éloigné des terrains depuis le mois de mars dernier en raison d'une rupture des ligaments croisés du genou droit, Antoine Dupont (28 ans) va donc tenter de retrouver son meilleur niveau alors que son retour est programmé aux alentours de novembre. Le demi de mêlée du XV de France et du Stade Toulousain aspire encore à relever un défi majeur : remporter la première Coupe du Monde de toute l'histoire du rugby français, alors que la prochaine édition sera disputée en 2027 de l'autre côté du Globe, en Australie.

Dupont et son rêve de titre mondial Dans un entretien accordé à L'EQUIPE en juillet dernier, Antoine Dupont se confiait sur ce grand challenge qui le guette dans deux ans en Australie avec le XV de France : « Le titre de champion du Monde, mon dernier grand défi ? Évidemment, parce que c'est celui qui nous manque à tous dans le rugby français. Tout le monde attend ça, autant les joueurs que les supporters. On sent qu'on a le potentiel pour y arriver, donc évidemment que c'est le gros objectif de notre génération. 2027 sera une année cruciale », confie le capitaine des Bleus.