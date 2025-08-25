Dupont et Ntamack, le grand changement qui leur permet de toucher une fortune !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au-delà de leurs qualités indéniables et de leurs statuts de joueurs majeurs du Stade Toulousain et du XV de France, Antoine Dupont et Romain Ntamack ont été parmi les premiers joueurs de rugby à utiliser leur notoriété à des fins commerciales, pour dénicher de gros contrats. Et cela leur a plutôt bien réussi sur le plan financier....

Devenu au fil des ans le joueur majeur du rugby français et même une référence mondiale à son poste, Antoine Dupont percevrait aux alentours de 600 000€ annuels bruts avec le Stade Toulousain. Mais le capitaine du XV de France, comme son coéquipier toulousain Romain Ntamack, a été l'un des premiers à prendre le virage des collaborations commerciales avec de grandes marques lui permettant de gonfler considérablement ses revenus : Volvic, Danone, LVMH... Dupont est aujourd'hui associé à de grandes marques.

« Dupont, un extraterrestre » Philippe Spanghero, l’ancien joueur du XV de France, a d'ailleurs tenté d'estimer le salaire d’Antoine Dupont dans l’émission Sud Radio Rugby, qui avoisine selon lui les 3M€ par an avec ses nombreux partenariats : « Vous avez le phénomène Dupont qui est un extraterrestre dans notre monde en termes de montants. On a déjà parlé de ça sans avoir les montants précis, mais on peut estimer que, dans les volumes de contrat et dans l’ampleur des plans médias autour de lui, Antoine Dupont émarge au minimum, et vraiment au bas mot, à plus de 2 millions d’euros de revenus publicitaires en plus de son salaire au club. Je pense même qu’on est assez largement au-delà », confie Spanghero.