«Zone rouge», grosse alerte à l’UBB !

Alexis Brunet

L’UBB est de retour sur les terrains. Vendredi, le dernier vainqueur de la Champions Cup disputait un match amical afin de remettre la machine en route avant d’attaquer le Top 14. Les hommes de Yannick Bru affrontaient Soyaux-Angoulême et ils se sont imposés sans trop de surprise. Les Bordelais menaient 29 à 0, avant de concéder deux essais dans les dernières minutes et de finalement l’emporter 29-14.

Depoortère retient les deux essais encaissés Après la rencontre, Nicolas Depoortère a livré son ressenti à chaud à Rugbyrama. Entouré d’éléments peu expérimentés, le centre est plutôt fier de son équipe, mais retient également les deux essais encaissés. « Déjà, un point positif, on a gagné, après, je pense que le point à retenir, c’est qu’on a encaissé deux essais en fin de partie par faute d’inattention, donc je pense que c’est un petit truc auquel on doit faire attention. Après, il y a eu plein de choses positives parce qu’on a vu beaucoup de nouveaux sur le terrain, que ce soit des recrues ou des espoirs. Dans ces conditions, les choses peuvent être compliquées le temps que le plan de jeu entre dans les têtes. La présaison est très vite passée mais franchement, je trouve qu’on a sorti un bon match malgré tout. »