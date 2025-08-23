UBB : Il laisse sa femme et ses enfants après son transfert !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 35 ans, Mahamadou Diaby est aujourd’hui un joueur de l’USAP. En effet, cet été, le troisième ligne a décidé de quitter l’UBB pour poursuivre sa carrière du côté de Perpignan. Alors que ce choix a pu en étonner certains, le principal intéressé s’est expliqué sur sa décision, révélant au passage être parti sans sa famille avec lui.

Passé de l’UBB à l’USAP durant l’intersaison, Mahamadou Diaby retrouve le sourire. Alors que la situation n’était plus forcément idéale à Bordeaux, le troisième ligne a choisi de faire ses valises. Un choix qu’il ne regrette absolument. « Franchement, je suis là depuis seulement trois semaines, et je suis déjà heureux. L’USAP, c’est un gros club, j’aime son environnement et les valeurs qui sont évoquées dans ce club », a confié Diaby pour L’iIndépendant.

« J’ai fait le choix de laisser mes enfants et ma femme à Bordeaux » Alors que ce choix de quitter l’UBB pour l’USAP a pu intriguer, Mahamadou Diaby a souhaité s’expliquer. C’est ainsi que le nouveau joueur de Perpignan a notamment fait savoir : « Il y a des gens qui pensent que c’est quelque chose qui s’est fait sur un coup de tête. Que puisqu’on ne m’a pas fait jouer, j’ai décidé de partir. C’est insensé de penser ça ! J’ai pris une décision de vie. J’ai fait le choix de laisser mes enfants et ma femme à Bordeaux ».