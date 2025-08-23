Antoine Dupont : Le gros coup de pression de l’UBB !

Alexis Brunet

La saison dernière, l’UBB et le Stade Toulousain se sont livrés des duels acharnés. Bordeaux a éliminé Toulouse en demi-finale de Champions Cup (35-18), mais les hommes d’Ugo Mola se sont vengés en venant à bout de Maxime Lucu et sa bande en finale de Top 14 (39-33). Cette saison, Yannick Bru et sa troupe sont encore plus déterminés et ils ne veulent pas faire de cadeau à Antoine Dupont et ses coéquipiers.

Depuis deux ans, les deux meilleures équipes de France ne changent pas. Cela fait deux saisons de suite que l’UBB affronte le Stade Toulousain en finale. Malheureusement pour Bordeaux, les deux fois ce sont les joueurs d’Ugo Mola qui se sont imposés. Louis Bielle-Biarrey et ses partenaires peuvent toutefois se consoler en se disant qu’ils ont éliminé les Toulousains en demi-finale de Champions Cup, avant de s’imposer face à Northampton en finale (29-20).

« Ça a été difficile à digérer » Forcément, cette défaite en finale de Top 14 a fait beaucoup de mal à l’UBB. Interrogé par Rugbyrama, le talonneur bordelais Maxime Lamothe a avoué que la déception était immense. « Ça a été difficile à digérer, car le scénario était complètement différent de celui d’il y a deux ans. On était tellement proches de faire le doublé… L’occasion ne se représentera peut-être pas. C’est surtout pour ça qu’on a été très déçus. Cette finale était incroyable, mais le Stade toulousain méritait de gagner. Après, quand on fait le bilan de la saison, on se rend compte qu’on a réalisé quelque chose d’extraordinaire. On décroche le premier titre de l’histoire de l’UBB avec la Champions Cup, et on arrive une deuxième fois consécutivement en finale du Top 14. »