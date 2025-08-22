Antoine Dupont n'a pas «envie de le revivre», le crève-coeur qui le hante

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont permis à Antoine Dupont de remporter une médaille d'or avec l'équipe de rugby à 7 tricolore. Et ce, quelques mois après une terrible désillusion avec le XV de France à la Coupe du monde. Un échec qu'a très mal digéré la star du rugby français il elle l'avouait à une figure forte du ballon rond : Thierry Henry.

Le 15 octobre 2023, le XV de France s'inclinait sur le fil en quart de final de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du sud (28-29). Une défaite d'un point seulement particulièrement amère pour les hommes de Fabien Galthié pour des raisons arbitrales notamment sur des situations favorables aux Springboks. Peu après cet échec, Antoine Dupont se confiait sur ce sujet au fil d'une longue discussion avec Thierry Henry pour Bros Stories.

«Tu as envie de dormir, de te réveiller et d'espérer que ce soit un cauchemar» Capitaine du XV de France, Antoine Dupont écoutait le champion du monde 98 déballer ses regrets pour ses deux échecs en finales de la Coupe du monde et de la Ligue des champions en 2006 avant d'évoquer son ressenti personnel. « Je suis encore en carrière donc ce n'est pas pareil, parce que j'ai encore l'occasion de la gagner peut-être. Mais le regret sur le match, c'est sûr qu'on l'aura tout le temps, avec ce scénario, de perdre d'un point, se faire remonter. Ma faute ? On ressent tous une part de culpabilité, c'est sûr. T'as un goût dans la bouche qui ne passe pas. Tu n'as pas envie de le revivre, je n'ai plus envie d'avoir à nouveau ce sentiment un jour. Plus t'y penses et tu plonges dedans, plus ça fait mal parce que tu te rends compte de l'évènement, là où tu étais, tu te refais le film dans ta tête. Et plus ça va, moins ça va finalement. Tu as envie de dormir, de te réveiller et d'espérer que ce soit un cauchemar, mais malheureusement, ce moment-là, il faut arriver à l'accepter et à passer à autre chose ».