Accès total, vitesse maximale : la révolution Fasttrack par Surfshark et pour les fans de sport

La rédaction

Ne ratez plus une minute de l'action à cause d'un streaming qui rame. Surfshark lance FastTrack, une fonction qui booste la vitesse des VPN pour garantir une diffusion en direct fluide et en HD, où que vous soyez. Le carton rouge pour le lag.

Votre équipe est sur le point de marquer le but de la victoire, le tennisman a une balle de match, le pilote de F1 entame son dernier tour... et l'écran se fige. Le mot "chargement" apparaît, et le direct se transforme en différé frustrant. Pour des millions de fans de sport, c'est une expérience trop fréquente, surtout lorsqu'ils utilisent un VPN (https://get.surfshark.net/aff_c?offer_id=6&aff_id=12138) pour suivre leur compétition sportive lors de leurs déplacements. Surfshark, l’un des poids lourds du secteur, a décidé de tacler ce problème avec une nouvelle technologie : FastTrack.

Accédez aux compétitions du monde entier en qualité HD Le streaming de sport en direct est l'un des usages les plus exigeants pour une connexion Internet. Il nécessite un flux de données constant, stable et rapide. FastTrack a été conçu précisément pour cela. Pensez-y comme une voie express réservée pour votre flux vidéo. Une fois connecté à un réseau de serveurs VPN, le système analyse en temps réel le trafic de données de chaque route et sélectionne l'itinéraire le moins congestionné pour optimiser votre vitesse de connexion. La promesse d'une vitesse jusqu'à 70 % supérieure se traduit directement par une expérience de visionnage sans saccades et sans pause. Pour un amateur de sport, cette stabilité vient se greffer aux autres avantages liés à l’utilisation d'un VPN comme la possibilité de faire sauter les verrous géographiques. Si vous êtes abonné à un service de streaming par abonnement pour suivre la F1 ou la NBA, le VPN vous permet de suivre vos compétitions préférées lorsque vous voyagez hors de France. Or, jusqu’à présent, la qualité de la connexion ne suivait pas toujours. Désormais, avec FastTrack, le flux vidéo en direct reste de qualité, ce qui vous permet de profiter de toutes les compétitions mondiales dans des conditions optimales, y compris sur un WiFi public.