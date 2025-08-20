Félix Lebrun : Le voyage qui tourne mal, un an après les JO de Paris 2024

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Double médaillé de bonze au JO de Paris 2024 il y a un an, Felix Lebrun peine à justifier son nouveau statut de phénomène du tennis de table mondial. Du haut des ses 18 ans, le numéro 1 français a chuté dès son entrée en lice l’Europe Smash, organisé à Malmö. Une désillusion qui l'éloigne encore un peu plus du top 5 mondial qu'il n'arrive pas à intégrer.

Il était l'une des stars des Jeux Olympiques de Paris l'année dernière. Doublé médaillé de bronze (en individuel puis en équipe), Félix Lebrun est entré dans l'histoire du tennis de table français, et s'est offert un nouveau statut difficile à assumer. Désormais attendu au tournant lors de chaque tournoi, le Français de 18 ans vient de connaître deux gros accrocs consécutifs.

Félix Lebrun, le gros échec En effet, après une première désillusion il y a dix jours au WTT Champions Yokohama, duquel il a été éliminé dès les huitièmes de finale, Félix Lebrun a connu un couac encore plus important lors de l’Europe Smash. Le Français n'a pas passé le premier tour puisqu'il a été sorti dès son entrée en lice par Jang Woojin en cinq sets. Une défaite qui l'éloigne un peu plus du top 5 mondial après lequel il court depuis plusieurs mois.