Félix Lebrun : Le voyage qui tourne mal, un an après les JO de Paris 2024

Double médaillé de bonze au JO de Paris 2024 il y a un an, Felix Lebrun peine à justifier son nouveau statut de phénomène du tennis de table mondial. Du haut des ses 18 ans, le numéro 1 français a chuté dès son entrée en lice l’Europe Smash, organisé à Malmö. Une désillusion qui l'éloigne encore un peu plus du top 5 mondial qu'il n'arrive pas à intégrer.
Il était l'une des stars des Jeux Olympiques de Paris l'année dernière. Doublé médaillé de bronze (en individuel puis en équipe), Félix Lebrun est entré dans l'histoire du tennis de table français, et s'est offert un nouveau statut difficile à assumer. Désormais attendu au tournant lors de chaque tournoi, le Français de 18 ans vient de connaître deux gros accrocs consécutifs.
Félix Lebrun, le gros échec
En effet, après une première désillusion il y a dix jours au WTT Champions Yokohama, duquel il a été éliminé dès les huitièmes de finale, Félix Lebrun a connu un couac encore plus important lors de l’Europe Smash. Le Français n'a pas passé le premier tour puisqu'il a été sorti dès son entrée en lice par Jang Woojin en cinq sets. Une défaite qui l'éloigne un peu plus du top 5 mondial après lequel il court depuis plusieurs mois.
Bloqué aux portes du Top 5 mondial
Sixième du classement WTT avec 3220 points, Félix Lebrun ne parvient effectivement pas à intégrer le top 5 mondial composé de Lin Shidong (Chine, 8975 points), Wang Chuqin (Chine, 8925 points), Tomokazu Harimoto (Japon, 6000 points), Hugo Calderano (Brésil, 5525 points) et Liang Jingkun (Chine, 4375 points). En ce qui concerne les autres français, Alexis Lebrun est douzième avec 1995 points tandis que Simon Gauzy est 32e (885 points). A noter que 9 Français composent le Top 100 mondial. Mais Félix Lebrun en veut plus et espère réussir à intégrer le Top 5 prochainement.