Antoine Dupont, sa relation qui change tout !

De passage au Japon en 2019 pour la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont était en immersion dans le pays du Soleil Levant sans vraiment pouvoir pleinement être embarqué par cette culture japonaise. Cependant, six ans plus tard et grâce à son coéquipier au Stade toulousain Naoto Saito, Dupont a réalisé une tournée pour LVMH tout autre avec un regard bien différent.

Faute de pouvoir se reposer après le sacre du Stade toulousain au Top 14 ou encore de participer à la tournée estivale neo-zélandaise avec le XV de France en raison de sa blessure aux ligaments croisés du genou droit contractée en mars dernier, Antoine Dupont profité de son temps libre dont il dispose pendant cette convalescence afin d’élargir ses horizons. Partenaire de LVMH, le demi de mêlée, champion olympique de rugby à 7, était au Japon à la mi-juillet dans le cadre d’une tournée promotionnelle.

«Il n’y a pas un seul endroit ou une expérience qui m’a déçu» L’occasion pour le capitaine du XV de France et tête d’affiche du rugby français de s’entretenir avec Bros Stories sur son séjour au Japon. « C’est dur de sortir un moment. On a fait que cinq jours et chaque jour a été génial dans son univers. (…) Il n’y a pas un seul endroit ou une expérience qui m’a déçu, j’en attendais pas moins. C’était un voyage enrichissant. De pouvoir mieux découvrir cette culture japonaise, j’avais la Coupe du monde ici en 2019, mais on n’avait pas pu profiter ».