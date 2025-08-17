Tour de France : Le tremblement de terre pour 2026 ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Tour de France 2025 a rendu son verdict le 27 juillet dernier avec une nouvelle victoire de Tadej Pogacar, sa quatrième sur la Grande Boucle. Le coureur slovène de 26 ans commence déjà à évoquer la notion de retraite dans ses dernières sorties médiatiques. Champion de 40 ans toujours en activité, Christopher Froome est sorti du silence sur le cas Pogacar.

A la fin du mois de juillet, dans la foulée de son quatrième sacre sur la Grande Boucle, Tadej Pogacar (26 ans) sillonne les routes européennes depuis 2017. En interview avec L'Equipe, le Slovène évoquait la possibilité de ne pas prendre part à l'édition 2026 du Tour de France. « J'aimerais bien ne pas le disputer une saison pour m'essayer sur d'autres courses mais je sais que ce sera difficile. Donc, oui, vous me verrez au départ du Tour l'an prochain pour défendre mon titre, il y a de fortes chances ». Le vainqueur de cinq Grands Tour pense déjà à raccrocher. « Le fait est que je compte déjà les années jusqu'à la retraite. J'ai commencé à gagner tôt, et il peut y avoir des résultats moins bons, je suis prêt à tout. Je participerai probablement encore à quelques Tours, même si on ne peut jamais être sûr d'y participer ».

«Je me retrouve un peu dans le cas de Pogacar» Christopher Froome va entamer sa 19ème année professionnelle. Du haut de ses 40 ans, le quadruple vainqueur du Tour de France, sacré sur le Giro en 2018 ainsi qu'à la Vuelta en 2011 et 2017 a évoqué une certaine usure à ne pas négliger chez Pogacar. « Je dois être honnête, je n'ai pas vraiment prêté attention à l'apparence de Pogacar, mais je pense qu'il était normal qu'il ait l'air fatigué. Il court à haut niveau depuis toujours, et plus encore chaque année. En fait, chaque année, on lui demande quelque chose de plus. D'une certaine manière, je me retrouve un peu dans le cas de Pogacar. Je me souviens que lorsque j'ai remporté le Tour de France, la Vuelta et le Giro d'Italie d'affilée entre 2017 et 2018, je suis arrivé en France fatigué et épuisé, même si j'étais encore en bonne condition physique ».