Marion Rousse fond en larmes, le bad buzz sur les réseaux sociaux

Depuis 1989, le cyclisme français n’avait plus connu de championne. Depuis le 3 août dernier et le succès de Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France des femmes, Jeannie Longo tient enfin la coureuse qui la remplace pour le cyclisme tricolore. De quoi rendre plus qu’émotive Marion Rousse, directrice du TDF des femmes, qui s’est faite rappelée à l’ordre sur les réseaux sociaux.

Le dimanche 3 août dernier, Pauline Ferrand-Prévot réalisait un rêve de gosse. En s’imposant à Châtel en Haute-Savoie comme ce fut déjà le cas la veille, la médaillée d’or olympique de cross country remportait le Tour de France des femmes. Une première depuis la performance de Jeannie Longo en 1989 pour une cycliste française. Le retour de PFP sur route, après son sacre pendant le Paris-Roubaix est une franche réussite. De quoi laisser l’émotion l’envahir à la ligne d’arrivée de la 9ème et dernière étape du TDF des femmes, de même pour Marion Rousse.

«On a vécu un moment exceptionnel, qui marquera l’histoire du sport» La consultante de France Télévisions et surtout la directrice générale du Tour de France des femmes n’a pas pu retenir ses larmes au micro de la chaîne après l’exploit historique de Pauline Ferrand-Prévot. « Je parle beaucoup d’habitude. Mais là, je ne sais pas quoi dire tellement je suis contente pour elle, tellement je suis fière pour le cyclisme féminin. Franchement, je ne sais plus où j’habite… C’est un moment incroyable. J’ai eu la chance d’être juste derrière elle dans la montée. On a vécu un moment exceptionnel, qui marquera l’histoire du sport. Ce n’est plus du sport féminin, on parle de sport. C’est fou ».

«Ni elle, ni moi, on ne s’imaginait un jour être là ensemble» Une sortie médiatique non impartiale aux yeux de certains observateurs sur X dont un qui n’a pas manqué de critiquer l’attitude de Marion Rousse quand bien même elle dispose d’un rôle haut placé. « C’est moi qui suis aigris ou, en tant que directrice du Tour, c’est un peu moyen et elle devrait se mesurer un peu ? ». Cette critique, parmi tant d’autres, n’a pas laissé insensible la compagne de Julian Alaphilippe qui a justifié son émotion du moment comme l’a rapporté Melty. « Honnêtement, tu restes directrice de course à chaque fois, mais (…) c’était la première fois qu’une Française portait de nouveau ce maillot jaune (depuis l'exploit de Jeannie Longo en 1989) C’est surtout que je me suis revue vingt ans auparavant. Il y avait ses parents qui étaient là. Et je pense que ni elle, ni moi, on ne s’imaginait un jour être là ensemble et vivre ce grand moment de sport ».