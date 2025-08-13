Une star féminine s’annonce avec Marion Rousse !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pauline Ferrand-Prévot, quinze fois championne du monde et championne olympique, vient d’ajouter une ligne prestigieuse à son immense palmarès : la victoire sur le Tour de France féminin, lors de sa toute première participation. Entre émotion et lucidité, la Française savoure ce triomphe tout en laissant déjà entendre qu’elle sera de nouveau au départ en 2026.

Pauline Ferrand-Prévot n’a plus rien à prouver dans le cyclisme mondial. Championne dans presque toutes les disciplines, vainqueure du Paris-Roubaix et désormais du Tour de France féminin, elle a conquis l’un des derniers grands défis qui manquaient à sa carrière. Aux Pays-Bas, lundi, au siège de son équipe Visma-Lease a Bike, elle a célébré ce succès historique entourée de ses coéquipières. Pourtant, la Rémoise n’est pas du genre à se reposer sur ses lauriers. Dans un entretien accordé à L’Équipe, elle est revenue sur les jours qui ont suivi cette victoire

PFP en plein rêve « Je me suis demandé ce que j'allais faire par la suite si je gagnais. Je ne suis pas rentrée chez moi depuis pas mal de temps maintenant. J'ai juste envie de retrouver la maison et d'avoir une vie un peu plus normale. Vous passez tellement de temps avec l'équipe et puis un matin, vous vous réveillez toute seule, après avoir atteint votre objectif. Je me suis retrouvée un peu perdue pendant deux jours. Ensuite, j'ai repris mon rythme, j'ai repris le vélo. Depuis je n'ai rien fait, seulement pris du temps pour moi. » a déclaré Ferrand-Prévôt dans un entretien accordé à L'Equipe.