«Je le veux» : Le rendez-vous est pris avec Marion Rousse !

Au début du mois, Marion Rousse ne cachait pas sa fierté en voyant Pauline Ferrand-Prévot remporter le Tour de France femmes, dont elle est la directrice. Une épreuve la championne olympique des Jeux de Paris 2024 a déjà hâte de retrouver comme elle l’a fait savoir ce lundi, au siège de son équipe.

Pauline Ferrand-Prévot a soif de victoires. Pour sa première participation sur le Tour de France, la Championne olympique de VTT aux Jeux de Paris 2024 a remporté la Grande Boucle, pour le plus grand bonheur du public tricolore, qui a suivi son parcours durant neuf étapes, mais aussi de Marion Rousse. En plus d’être la directrice du Tour de France femmes, cette dernière est également une proche de Pauline Ferrand-Prévot. « On a commencé la compétition ensemble, on avait 10 ans… Vivre cela toutes les deux, je n’ai pas les mots. Pourtant, je parle beaucoup d’habitude, mais là, je ne sais pas quoi dire tellement je suis contente pour elle, tellement je suis fière pour le cyclisme féminin », confiait l’ex-coureuse le 3 août dernier sur France Télévisions.

« Je veux y retourner » Et Marion Rousse devrait avoir l’occasion de revoir Pauline Ferrand-Prévot sur le Tour de France puisque la récente gagnante a indiqué qu’elle comptait remettre son titre en jeu. « Juste après la course, je me suis dit que je ne me revoyais pas refaire tout ce que j’avais fait et maintenant, j’ai déjà hâte, a confié ce lundi la championne olympique de chez Visma-Lease au siège de l’équipe, du côté des Pays-Bas, dans des propos rapportés par Le Parisien. Je veux y retourner, je veux travailler dur pour gagner une seconde fois. »