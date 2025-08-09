«C'est fou» : Marion Rousse n'en revient pas !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après la fin du Tour de France Femmes, le bilan est plus que positif pour le cyclisme féminin comme le souligne Marion Rousse. La directrice de la compétition fait le bilan de neuf jours intenses. Et elle n'en revient toujours pas.

Le Tour de France Femmes vient de boucler sa quatrième édition depuis qu'il a été relancé en 2022. Et cette année, c'est la Française Pauline Ferrand-Prévot qui s'est imposée à l'issue de neuf étapes. Une édition donc historique pour le sport tricolore, mais également pour le cyclisme féminin qui ne cesse d'évoluer ces dernières années. De quoi rendre très heureuse Marion Rousse qui n'en revient toujours pas de l'engouement suscité sur les routes du Tour de France Femmes cette année.

«On a trouvé la bonne formule» « On a trouvé la bonne formule, les sponsors nous accompagnent. En termes d’audience, c’est juste incroyable, honnêtement c’est fou. L’abondance sur les routes, c’est exceptionnel. Donc on est sur la bonne voie mais on ne se met pas de limites, pas de barrières. On va évoluer, mais en fonction de l’évolution du cyclisme féminin. On va voir comment le haut niveau est de plus en plus homogène », confie-t-elle dans une interview accordée au média Le Tour de Sully, avant d'évoquer les éventuels changements à apporter dans le futur.