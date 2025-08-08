Marion Rousse : Le problème réglé avec de l’argent !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Entre le cyclisme féminin d’aujourd’hui et celui d’hier, il y a une grande différence. Marion Rousse peut d’ailleurs en témoigner. A la tête actuellement du Tour de France femmes, elle était auparavant cycliste professionnelle. Et à son époque, les inégalités étaient immenses, mais voilà qu’elles seraient en train de s’estomper pour des raisons économiques. Explications.

En l’espace de quelques années, le cyclisme féminin a connu un développement phénoménal. Marion Rousse y a d’ailleurs largement contribué, elle qui est aujourd’hui directrice du Tour de France femmes. Et forcément, parmi les principaux changements relevés par Marion Rousse, il y a notamment l’aspect économique et le salaire des cyclistes. De quoi complètement rebattre les cartes du peloton…

« Maintenant que tu leur offres l'opportunité d'être payées… » Invitée du Tour de Sully, Marion Rousse a révélé le gros problème du cyclisme féminin d’hier qui a quelque peu disparu aujourd’hui. « Avant, le problème dans le vélo féminin, les mêmes gagnaient tout le temps. Il y en avait 4 ou 5 qui étaient payées pendant les autres étaient amateurs. Ça ne pouvait pas fonctionner. Maintenant que tu leur offres l'opportunité d'être payées, forcément elles sont 30 ou 40 à pouvoir jouer la victoire. On a juste donné l'opportunité de pouvoir montrer ce qu'elles valaient », a confié la compagne de Julian Alaphilippe, soulignant à quel point l’argent a fait la différence pour le développement de son sport.