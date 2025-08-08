Sujet polémique : Marion Rousse se lâche !

Alexis Brunet

Dimanche 3 août, Pauline Ferrand-Prévot est rentrée dans l’histoire en remportant le Tour de France femmes pour sa première participation. Une victoire qui a rendu folle de joie Marion Rousse, qui connaît très bien PFP. Sur les réseaux sociaux, certains observateurs ont toutefois critiqué l’ancienne coureuse, lui reprochant notamment son manque d’impartialité lorsqu’elle a commenté l’exploit de la Française. La directrice du TDF féminin a tenu à s’expliquer.

Encore une fois, Pauline Ferrand-Prévot a prouvé qu’elle était une immense championne. Après de nombreuses médailles et titres en VTT, la Française est cette fois rentrée dans l’histoire en remportant le Tour de France féminin et qui plus est lors de sa première participation. Un exploit retentissant, surtout que c’est la première Tricolore à remporter la course mythique depuis Jeannie Longo en 1989.

Marion Rousse se défend après la polémique Un succès retentissant donc, qui a été copieusement fêté par Marion Rousse. La directrice du Tour de France féminin connaît Pauline Ferrand-Prévot depuis qu’elle est petite et les deux sont très amies. Après sa victoire, on a donc vu les deux se tomber dans les bras et Rousse a beaucoup complimenté PFP. Une attitude que certains ont dénoncée sur les réseaux sociaux, lui reprochant de n’être pas restée impartiale. Des critiques sur lesquelles l’ancienne cycliste est revenue au micro de Stade 2. « Honnêtement, tu restes directrice de course à chaque fois, mais (…) c’était la première fois qu’une Française portait de nouveau ce maillot jaune (depuis l'exploit de Jeannie Longo en 1989). C’est surtout que je me suis revue vingt ans auparavant. Il y avait ses parents qui étaient là. Et je pense que ni elle, ni moi, on ne s’imaginait un jour être là ensemble et vivre ce grand moment de sport. »