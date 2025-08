Marion Rousse ne veut pas mentir, la grande révélation !

Ponctué par le sacre de Pauline Ferrand-Prevot, ce Tour de France femmes 2025 a une nouvelle fois été une véritable réussite. Que ce soit à la télévision ou sur le bord de la route, le public a été au rendez-vous. Un carton qui n'annonce que du bon pour la prochaine édition. Marion Rousse a d'ailleurs fait une révélation sur le Tour 2026, mais aussi 2027.

Alors que le Tour de France femmes vient de se terminer, les têtes sont déjà à l'édition 2026. D'ailleurs, Marion Rousse n'a pas voulu mentir sur cette future Grande Boucle. La directrice du Tour de France femmes a ainsi expliqué pour Direct Vélo : « Ce que je peux dire sur le parcours 2026 ? Qu'il est pratiquement tracé, je ne vais pas vous mentir. On a toujours un an d'avance. Je suis même sur le parcours de 2027, à vrai dire. Je crois que ce qu'on a vu aujourd'hui et tout au long de la semaine montre à quel point le cyclisme féminin a toute sa place à la télévision, à toute sa place en appellation “Tour de France”. Ce que j'ai vu, ce n'est pas un Tour de France Femmes avec Zwift, c'est un Tour de France. C'est la plus belle réussite qu'on pouvait avoir ».

« Pour moi, ce Tour est le plus abouti et le plus accompli que j’ai pu faire »

« J'étais avec les parents de Pauline au pied du podium. Ils me disaient : “Tu te souviens, il y a 20 ans, quand vous étiez toutes les deux à faire la guerre aux garçons sur les courses, il y a un beau chemin qui a été parcouru”. Ils ont bien résumé la situation. Et pour moi, ce Tour est le plus abouti et le plus accompli que j’ai pu faire en tant que directrice. J'ai vu un vrai Tour de France », a poursuivi Marion Rousse en attendant donc ce Tour de France femmes 2026 qui pourrait être encore plus réussi. A suivre...