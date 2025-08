Marion Rousse : Son amie la fait halluciner !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Un an après avoir être sacrée championne olympique de VTT, Pauline Ferrand-Prevot est en passe de réaliser un nouveau rêve : remporter le Tour de France. En effet, ce samedi, dans le col de la Madeleine, la Française a été impériale, reléguant désormais à plus de deux minutes la deuxième du classement général. Une performance XXL de PFP qui n’a pas manqué de ravir son amie et directrice du Tour de France femmes, Marion Rousse.

Après avoir remporté Paris-Roubaix il y a quelques semaines, Pauline Ferrand-Prevot se présentait avec parmi les prétendantes à la victoire finale sur ce Tour de France femmes. La question était de savoir si la Française allait pouvoir exceller en haute montagne. On a eu la réponse ce samedi et quelle réponse. Lors de l’étape reine de cette Grande Boucle, PFP a impressionné tout le monde. Personne n’a réussi à suivre Pauline Ferrand-Prevot dans le col de la Madeleine, aujourd’hui en passe de remporter ce Tour de France femmes.

« C'est pas vrai, elle ne va pas le faire ? » A l’arrivée de l’étape de ce samedi, l’émotion était immense chez Pauline Ferrand-Prevot au moment de récupérer son maillot jaune. C’est alors que la championne olympique est tombée dans les bras de son amie, Marion Rousse, les deux étant au bord des larmes. Pour la directrice du Tour de France femmes, voir PFP atteindre ce niveau est une satisfaction immense. Pour RMC, Marion Rousse a confié : « Elle n'a commis aucune erreur et quand elle a placé son attaque, je me suis dit, « c'est pas vrai, elle ne va pas le faire ? » Je n'ai pas les mots pour mesurer sa performance. J'ai pu la voir au protocole et j'ai pu voir tout le stress qui redescendait. Elle fait tellement de bien au cyclisme et au sport féminin en général. Pauline est une femme qui dépasse le cadre du sport ».