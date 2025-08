Marion Rousse au bord des larmes, son immense émotion

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour sa quatrième édition, le Tour de France Femmes attire beaucoup de public sur les routes. Une situation qui remplit Marion Rousse de fierté qui reconnaît avoir été au bord des larmes en voyant l'engouement suscitée par l'exploit de Maëva Squiban, qui vient d'enchaîner deux victoires d'étapes d'affilée.

Avant la grande explication finale ce week-end, le Tour de France Femmes est déjà une réussite notamment en ce qui concerne l'engouement populaire et le monde présent sur le bord des routes pour venir encourager les coureuses. Il faut dire que les Françaises brillent depuis le Grand Départ à Vannes, à commencer par Maëva Squiban qui vient tout simplement d'enchaîner deux victoires consécutives, tandis que Pauline Ferrand-Prévôt se bat pour le Maillot Jaune. De quoi réjouir la directrice de l'épreuve à savoir Marion Rousse qui ne cache pas son émotion.

Marion Rousse ému par l'engouement populaire « C'est incroyable ce qu'on est en train de vivre. Je parle sous couvert de Christian Prudhomme, sur la course depuis quelques jours. Il m'a dit: 'Je ne vois plus de différence entre les deux Tour de France. Nos Françaises nous ont fait rêver, comme toutes les championnes en général depuis ce grand départ de Bretagne. On assiste à des courses incroyables et à un succès populaire », confie-t-elle au micro de RMC, avant de poursuivre.