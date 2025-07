Marion Rousse dit non, l’accident est évité ?

Que ce soit lors du Tour de France hommes ou bien femmes actuellement, les chutes sont nombreuses. Des accidents que redoutent d’ailleurs particulièrement Marion Rousse. En tant qu’organisatrice de la Grande Boucle, elle veut éviter au maximum ce genre de situations. Et c’est notamment pour cela que Marion Rousse refuserait notamment certaines ascensions. Explications.

A l’occasion du Tour de France femmes qui se déroule en ce moment, on peut voir également que les chutes sont nombreuses. Au grand dam de Marion Rousse. En effet, la directrice de la Grande Boucle féminine avait expliqué après les trois premiers jours de course : « La directrice que je suis est heureuse des trois premiers jours ? Oui très heureuse, mais elle a aussi eu peur quand elle a vu la chute. Mais c’est pareil pour tous les directions de sport. A chaque fois, on craint la chute et quand ça arrive au sprint, avec le vent dans le dos en plus, on sait qu’il y a des risques ».