Marion Rousse : L’annonce historique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directrice du Tour de France Femmes, Marion Rousse a dressé le bilan d'une édition exceptionnelle qui a vu Pauline Ferrand-Prévot amener le Maillot Jaune sur la ligne d'arrivée de la Grande Boucle. Une victoire historique comme le souligne Marion Rousse qui annonce que PFP reviendra pour défendre son titre et encore plus écrire l'histoire.

Pour sa quatrième édition dans son nouveau format, le Tour de France Femmes a livré neuf jours exceptionnels pour le cyclisme féminin avec notamment les deux victoires de Maëva Squiban, et surtout l'exploit de Pauline Ferrand-Prévot qui a remporté les deux dernières étapes, mais également le Maillot Jaune. La championne olympique a remporté son premier Tour de France et marque ainsi l'histoire du cyclisme français.

Marion Rousse s'enflamme pour Pauline Ferrand-Prévot Reste désormais à savoir si Pauline Ferrand-Prévot reviendra alors qu'elle s'était laissée trois ans pour remporter le Tour de France. Interrogée sur la question, Marion Rousse assure qu'elle reviendra pour encore plus marquer l'histoire du sport. « Je l’ai vue. On a bien parlé. Je crois qu’elle a besoin aussi de redescendre un peu. Mais connaissant Pauline, je pense qu’elle a encore plus envie de marquer les esprits. Mais quand même, gagner Paris-Roubaix, le tour de France, la même année, elle est quand même hors norme », assure la directrice du Tour de France Femmes dans des propos rapportés par Le Figaro, avant de poursuivre.