Tour de France : Marion Rousse dit stop !

Après un mois de juillet sur tous les fronts, Marion Rousse a pu terminer son été en fanfare grâce à un Tour de France Femmes historique pour le cyclisme français grâce à la victoire finale de Pauline Ferrand-Prévot. Et Marion Rousse reconnaît ainsi qu'elle a besoin de prendre des distances et ainsi du repos.

L'été aura été très animé pour Marion Rousse. Et pour cause, elle a d'abord endossé son rôle de consultante pour France Télévisions. Ainsi, aux côtés d'Alexandre Pasteur et Laurent Jalabert, elle a commenté le Tour de France. Mais à partir du 26 juillet, place à la Grande Boucle féminine qui a démarré le 26 juillet et s'est terminé le 3 août. Directrice de l'épreuve, Marion Rousse était donc aux premières loges pour suivre les exploits des Françaises, à commencer par Pauline Ferrand-Prévot, qui a remporté le Tour de France.

Marion Rousse éreintée ! « Je crois que je vais avoir vraiment besoin d'une petite pause. Il faut quelques heures pour redescendre, parce que depuis hier, ce qui se passe est tout simplement incroyable pour le sport en général, pour le sport français. Depuis le premier jour, depuis ce départ à Vannes, tout a été parfait. La foule a répondu présente, les coureuses nous ont offert un spectacle incroyable. Et en plus, avec quatre victoires françaises d’affilée, Pauline qui vient chercher le maillot jaune… on a l’impression que tout était écrit tant c’est beau », affirme-t-elle dans des propos rapportés par Cyclism'actu, avant de poursuivre au sujet de son avenir.