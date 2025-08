Marion Rousse de retour avec son «premier amour» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un été bien chargé avec les commentaires du Tour de France masculin, avant de basculer sur l'édition féminine dont elle est la directrice, Marion Rousse est loin d'être rassasiée et se projette déjà vers 2027 avec les Championnats du monde de cyclisme UCI qui se dérouleront en France. L'occasion de retrouver son premier amour : La piste !

Déjà sur tous les fronts cet été entre son rôle de consultante pour le Tour de France masculin, ainsi que celui de directrice de la Grande Boucle féminine, Marion Rousse ne compte en rester là. En effet, elle se tourne déjà vers 2027 et notamment vers les Championnats du monde de cyclisme UCI qui se dérouleront en France. Cette compétition créée en 2023 regroupe l'ensemble des champions du monde de chaque discipline du cyclisme. On y retrouvera donc le BMX, le Gravel, le cyclisme sur route mais également sur piste. Et Marion Rousse a hâte, elle qui révèle que le cyclisme sur piste était son premier amour.

«Vous allez me voir partout en 2027» « Vous allez me voir partout en 2027. En consultante, mais également en spectatrice et en supportrice de l'équipe de France sur le bord de la route. Je super fière de pouvoir commenter un super championnat du monde chez nous en France. Sur un parcours en plus qui sera très difficile, avec la célèbre Côte de Domancy en hommage à Bernard Hinault », confie-t-elle dans une vidéo diffusée sur le compte Instagram de l'UCI, avant d'en rajouter une couche.