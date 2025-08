Marion Rousse : La grosse annonce sur son futur !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après un été à rallonge, Marion Rousse a vécu un Tour de France Femmes exceptionnel avec la victoire finale de Pauline Ferrand-Prévot dont elle est très proche. L'occasion pour la directrice de l'épreuve de faire une pause bien méritée, sans toutefois oublier ses obligations pour l'avenir.

Marion Rousse prépare déjà le prochain Tour

« Mon parcours est presque tracé, je ne vais pas vous mentir. On travaille toujours avec un an d’avance, donc je suis déjà sur le parcours de 2027. Ce qu’on a vu aujourd’hui, et tout au long de la semaine, pas seulement aujourd’hui, montre à quel point le cyclisme féminin a toute sa place à la télévision, et toute sa légitimité à porter l’appellation de Tour de France. Ce que j’ai vu, ce n’était pas un Tour de France Femmes avec Zwift, c’était un vrai Tour de France. C’est notre plus belle réussite. J’étais avec les parents de Pauline au pied du podium. Ils m’ont dit : "Tu te souviens, il y a 20 ans, quand vous faisiez la guerre aux garçons toutes les deux ?". Et je me suis dit qu’un beau chemin avait été parcouru. Ça fait du bien », confie-t-elle dans des propos rapportés par Cyclism'Actu.