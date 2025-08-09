Problème de santé : La grande annonce de Marion Rousse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le Tour de France Femmes a été un énorme succès, plusieurs polémiques ont toutefois eu lieu, notamment au sujet la grande gagnante Pauline Ferrand-Prévot, à laquelle il a été reproché une prise de poids trop importante. Interrogée à ce sujet, Marion Rousse confirme que c'est un sujet important, tout en précisant que le problème existe également chez les hommes.

Pauline Ferrand-Prévot a réussi l'exploit de remporter le Tour de France dès sa première participation. Championne olympique de VTT à Paris l'été dernier, elle avait donc décidé de revenir sur la route et après avoir remporté Paris-Roubaix, c'est sur la Grande Boucle qu'elle a brillé. Non sans de gros efforts, notamment sur son physique avec une perte de poids importante afin d'être plus efficace en montagne. Ce qui a n'a pas manqué de provoquer une petite polémique.

Marion Rousse réagit à une grosse polémique Un sujet qui fait d'ailleurs parler au sein du peloton. Cédrine Kerbaol, coureuse au sein de l'équipe EF Education-Oatly et titulaire d’un BTS en diététique, n'a pas hésité à alerter sur les dangers d'une alimentation restreinte pour faciliter une grosse perte de poids. Conscient qu'il s'agit d'un sujet important de santé, Marion Rousse a également réagi. « Oui, j’ai vu Cédrine qui a même fait un site pour être justement là pour prévenir des excès qu’il peut y avoir dans le peloton. Mais elle a bien précisé, et là je la rejoins, que c’est également dans le peloton masculin », confie la directrice du Tour de France Femmes dans une interview accordée au média Le Tour de Sully.