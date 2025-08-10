Marion Rousse : Sa magnifique relation qui fait polémique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le week-end dernier, le Tour de France Femmes prenait fin par un exploit de Pauline Ferrand-Prévot qui remportait le Maillot Jaune à l'arrivée des neuf étapes. Une performance saluée avec émotion par Marion Rousse. Et pour cause, la directrice de l'épreuve entretient une relation particulière avec la championne olympique de VTT.

Marion Rousse justifie son comportement avec PFP « Je parle beaucoup d’habitude. Mais là, je ne sais pas quoi dire tellement je suis contente pour elle, tellement je suis fière pour le cyclisme féminin. Franchement, je ne sais plus où j’habite… C’est un moment incroyable. J’ai eu la chance d’être juste derrière elle dans la montée. On a vécu un moment exceptionnel, qui marquera l’histoire du sport. Ce n’est plus du sport féminin, on parle de sport. C’est fou », confiait-elle au micro de France Télévisions.