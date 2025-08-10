Marion Rousse : Sa magnifique relation qui fait polémique !

Le week-end dernier, le Tour de France Femmes prenait fin par un exploit de Pauline Ferrand-Prévot qui remportait le Maillot Jaune à l'arrivée des neuf étapes. Une performance saluée avec émotion par Marion Rousse. Et pour cause, la directrice de l'épreuve entretient une relation particulière avec la championne olympique de VTT.
La quatrième édition du Tour de France Femmes nouvelle version a été une réussite, notamment pour le cyclisme français puisque Pauline Ferrand-Prévot a survolé les deux dernières étapes, ce qui lui a permis de conserver le Maillot Jaune jusqu'au bout. Un exploit salué par Marion Rousse, directrice de l'épreuve, mais également très proche de la championne olympique de VTT.
Marion Rousse justifie son comportement avec PFP
« Je parle beaucoup d’habitude. Mais là, je ne sais pas quoi dire tellement je suis contente pour elle, tellement je suis fière pour le cyclisme féminin. Franchement, je ne sais plus où j’habite… C’est un moment incroyable. J’ai eu la chance d’être juste derrière elle dans la montée. On a vécu un moment exceptionnel, qui marquera l’histoire du sport. Ce n’est plus du sport féminin, on parle de sport. C’est fou », confiait-elle au micro de France Télévisions.
«Je trouve que c’est même plutôt sain»
Des propos qui avaient fait polémique puisque certains regrettaient un manque d'objectivité de la part de Marion Rousse qui a donc répondu aux critiques : « C’est surtout que je me suis revue vingt ans auparavant. Il y avait ses parents qui étaient là. Et je pense que ni elle, ni moi, on ne s’imaginait un jour être là ensemble et vivre ce grand moment de sport. Je trouve que c’est même plutôt sain qu’on ait pu vraiment échanger ces émotions parce qu’en fait, on est toujours les petites filles qui aimions rêver et qui aimions le vélo. Je suis contente quand même (…) de ne pas être restée que dans mon rôle de directrice ».