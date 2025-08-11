Marion Rousse : Le pari complétement fou !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le 3 août dernier, Pauline Ferrand-Prévot remportait le Tour de France à l'issue d'une édition historique et qui a impressionné par l'engouement populaire qui a été suscité. Très fière de cette réussite, Marion Rousse affiche de grandes ambitions pour l'avenir avec notamment la ferme intention de faire en sorte que les gens «ne fassent plus de différence entre le Tour Hommes et le Tour Femmes.»

Cela fait désormais une semaine que le Tour de France Femmes a pris fin avec la victoire finale de Pauline Ferrand-Prévot. Une édition historique compte tenu de l'engouement populaire suscité durant ces neuf étapes conclues par la victoire d'une Française qui a même remporté la dernière étape, Maillot Jaune sur le dos. Directrice de l'épreuve, Marion Rousse n'a donc pas caché sa fierté mais également dévoilé son pari fou, à savoir que le grand public finisse par ne plus faire la différence entre le Tour de France masculin, et sa version féminine.

L'immense fierté de Marion Rousse « On a trouvé la bonne formule, les sponsors nous accompagnent. En termes d’audience, c’est juste incroyable, honnêtement c’est fou. L’abondance sur les routes, c’est exceptionnel. Donc on est sur la bonne voie mais on ne se met pas de limites, pas de barrières. On va évoluer, mais en fonction de l’évolution du cyclisme féminin. On va voir comment le haut niveau est de plus en plus homogène », confie-t-elle dans une interview accordée au média Le Tour de Sully, avant de poursuivre.