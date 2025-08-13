1 cm à la fois et des primes à la pelle, la méthode de Duplantis pour rentabiliser ses records

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Et de 13 ! Mondo Duplantis vient d'établir un 13e record du monde en franchissant une barre à 6,29m. Le Suédois y va donc petit-à-petit améliorant régulièrement sa marque centimètre par centimètre. Et plusieurs raisons expliquent le fait que Duplantis choisissent cette méthode plutôt que celle de franchir directement une barre supérieure de plusieurs centimètres.

C'est la star incontestée de l'athlétisme mondiale du moment. Mondo Duplantis vient en effet de battre le record du monde du saut à la perche... pour la 13e fois de sa carrière ! La marque est désormais portée à 6,29m, soit déjà 13cm de plus que Renaud Lavillenie , le dernier détenteur du record avant le Suédois. En moyenne, Duplantis établit une nouvelle marque référence tous les quatre mois, progressant centimètre par centimètre. Mais pour quelles raisons ?

Centimètre par centimètre, Duplantis refuse d'aller trop vite

La première est d'ordre économique. Et pour cause, une prime est promise à chaque athlète qui bat un record du monde. Le montant varie selon les meetings. Par exemple, Mondo Duplantis avait gagné 6 000€ à Torun (Pologne) lorsqu'il bat pour la première fois le record du saut à la perche alors que la semaine suivante à Glasgow, il a remporté 27 000€ en passant une barre à 6,18m. Lorsque les records du monde sont réalisés en Ligue de diamant ou aux Jeux Olympiques, la récompense atteint cette fois 50 000$, soit environ 42 700€. Par conséquent, en battant le record du monde centimètre par centimètre, Mondo Duplantis s'offre l'opportunité de remporter plusieurs primes. 13 au total jusque-là.

Mais ce n'est pas tout. Outre l'argent, la motivation est un autre argument qui pousse le Suédois a éviter de passer directement à une barre très supérieure. Cela lui permet de garder un objectif en ligne de mire et donc de rester focaliser. « N’importe quel athlète ferait la même chose, ça lui permet de rester dans le “game”, de conserver une motivation sur le long cours. Car on sait à peu près tous qu’il peut faire 6,30 m, il les vaut dès maintenant », expliquait ainsi l'ancien perchiste Philippe Collet en 2023 dans les colonnes du Parisien.

Enfin, la dernière explication réside dans la gestion de ses émotions. Le fait d'améliorer le record du monde centimètre par centimètre permet à Mondo Duplantis d'éviter de s'enflammer... et donc de se blesser. Une mésaventure connue par Renaud Lavillenie en 2014 lorsqu'il venait de réaliser l'exploit d'effacer Sergueï Bubka des tablettes. Après avoir franchi une barre à 6,16 m, le Français tente 6,21m et dans l'euphorie se réceptionne mal et se blesse au pied ce qui le tiendra éloigner deux mois des compétitions.