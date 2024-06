JO 2024 : Manaudou, Lavillenie... C'est la bataille pour imiter Riner !

Thibault Morlain

C'est le 26 juillet prochain que le coup d'envoi des Jeux Olympiques 2024 sera donné avec la traditionnelle cérémonie d'ouverture. Pour l'occasion, la France a voulu faire les choses en grande avec un défilé des différentes nations sur des péniches en traversant la Seine. Mais il y a encore une grande inconnue à l'approche de cette cérémonie d'ouverture : qui seront les deux porte-drapeaux de la France ? On connait désormais la liste finale des candidats en lice pour rejoindre le cercle très fermé des sportifs qui ont eu cette chance incroyable dans l'histoire.

Le compte à rebours est lancé et le grand moment approche pour le début des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Tout débutera bien évidemment avec la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie lors de laquelle un ou une athlète aura la chance d'occuper le rôle de porte-drapeau pour la France. Mais qui sera l'heureux élu ? Ils ne sont désormais plus que 14 en course et cela va donc se jouer entre Camille Lecointre (Voile), Charlotte Bonnet (Natation), Earvin Ngapeth (Volley), Enzo Lefort (Escrime), Estelle Mossely (Boxe), Florent Manaudou (Natation), Jean-Baptiste Bernaz (Voile), Laëtitia Guapo (Basket), Melina Robert-Michon (Athlétisme), Pauline Ranvier (Escrime), Renaud Lavillenie (Athlétisme), Romane Dicko (Judo), Sofiane Oumiha (Boxe) et Wendie Renard (Football). C'est le 12 juillet prochain que l'on connaitre les deux athlètes choisis (un homme et une femme) au terme d'un vote réalisé auprès de tous les athlètes français qualifiés pour les Jeux Olympiques.

Qui après Teddy Riner, David Douillet et Marie-José Pérec ?

Comme en 2021, la France aura donc deux porte-drapeaux pour ces Jeux Olympiques 2024. A Tokyo, Clarisse Agbégnénou et Samir Aït Saïd avaient mené la délégation tricolore. Au total, ce sont 24 athlètes qui ont été porte-drapeau de la France aux JO. On retrouve ainsi dans cette liste : Teddy Riner, Laura Flessel, Tony Estanguet, Jackson Richardson, David Douillet, Marie-José Pérec, Jean-François Lamour, Philippe Riboud, Angelo Parisi, Daniel Morelon, Jean-Claude Magnan, Christine Caron, Michel Macquet, Christian d’Oriola, Jean Debuf, Ignace Heinrich, Jean Séphériades, Jules Noël, Pierre Lewden, Georges André, Emile Écuyer, Raoul Paoli et Emile Demangel.

Etre porte-drapeau synonyme de médaille aux JO ?

Ce rôle de porte-drapeau de la France pourrait également être un porte-bonheur lors des Jeux Olympiques. En effet, à plusieurs reprises, ça a été synonyme d'une médaille. En 2021, Clarisse Agbégnénou a remporté la médaille d'or en judo, tout comme Teddy Riner en 2016 et David Douillet en 2000. En 1996, Marie-José Pérec a elle remporté l'or en athlétisme sur 100m et 200m. En 1992, Jean-François Lamour est lui reparti avec le bronze en sabre. En 1988, Philippe Riboud a gagné la médaille d'argent en épée et la médaille d'or par équipes. En 1984, Angelo Parisi a remporté le bronze en judo. Daniel Morelon a gagné l'argent en vitesse en 1976. Jean-Claude Magnan est reparti avec le bronze par équipes en sabre. Jean Debuf a lui gagné la médaille de bronze en haltérophilie en 1956.