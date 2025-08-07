F1 - Succession de Lewis Hamilton : La folle proposition à Ferrari !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le rêve rouge de Lewis Hamilton vire petit à petit au cauchemar. Ayant rejoint Ferrari pour cette saison 2025, le septuple champion du monde n’y arrive pas et n’a toujours pas pu finir sur un podium en 14 Grands Prix. En Hongrie, il n’a pas fini dans les points pour la première fois depuis l’inauguration de la course en 2007. De quoi l’inciter à dire que Ferrari mériterait mieux et à Bernie Ecclestone de proposer Isack Hadjar en remplacement.

« Je suis comme hier, je suis juste content que le week-end soit terminé. Et j’ai hâte de partir d’ici ». Après un week-end maussade à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie qui s’est soldé par une triste douzième place, Lewis Hamilton ne dissimulait pas sa volonté de partir en vacances avec ce break estival de Formule 1. La veille, après une séance de qualifications terminée dès la Q2, Hamilton avouait que le problème ne venait pas de la SF-25, mais de lui et que la Scuderia devrait peut-être changer de pilote.

«Ferrari l’a engagé pour faire le job, ça ne marche pas, donc autant trouver une solution gagnant-gagnant» Ancien pilote automobile, Bernie Ecclestone est allé dans le sens de Lewis Hamilton en tenant le discours suivant au Daily Mail. « Si j’étais Lewis, je dirais à Ferrari que je veux être payé intégralement pour mon contrat. Ils l’ont recruté parce qu’ils pensaient qu’il pouvait faire le travail. "Ça ne fonctionne pas, alors je peux céder ma place si vous le souhaitez", c’est l’arrangement. S’il était sous ma responsabilité, je négocierais avec Ferrari tout de suite. Si l’équipe a un remplaçant, il se retire et prend la totalité de son contrat. Ferrari l’a engagé pour faire le job, ça ne marche pas, donc autant trouver une solution gagnant-gagnant ».