F1 - Succession de Lewis Hamilton : La folle proposition à Ferrari !

Le rêve rouge de Lewis Hamilton vire petit à petit au cauchemar. Ayant rejoint Ferrari pour cette saison 2025, le septuple champion du monde n’y arrive pas et n’a toujours pas pu finir sur un podium en 14 Grands Prix. En Hongrie, il n’a pas fini dans les points pour la première fois depuis l’inauguration de la course en 2007. De quoi l’inciter à dire que Ferrari mériterait mieux et à Bernie Ecclestone de proposer Isack Hadjar en remplacement.
« Je suis comme hier, je suis juste content que le week-end soit terminé. Et j’ai hâte de partir d’ici ». Après un week-end maussade à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie qui s’est soldé par une triste douzième place, Lewis Hamilton ne dissimulait pas sa volonté de partir en vacances avec ce break estival de Formule 1. La veille, après une séance de qualifications terminée dès la Q2, Hamilton avouait que le problème ne venait pas de la SF-25, mais de lui et que la Scuderia devrait peut-être changer de pilote.
«Ferrari l’a engagé pour faire le job, ça ne marche pas, donc autant trouver une solution gagnant-gagnant»
Ancien pilote automobile, Bernie Ecclestone est allé dans le sens de Lewis Hamilton en tenant le discours suivant au Daily Mail. « Si j’étais Lewis, je dirais à Ferrari que je veux être payé intégralement pour mon contrat. Ils l’ont recruté parce qu’ils pensaient qu’il pouvait faire le travail. "Ça ne fonctionne pas, alors je peux céder ma place si vous le souhaitez", c’est l’arrangement. S’il était sous ma responsabilité, je négocierais avec Ferrari tout de suite. Si l’équipe a un remplaçant, il se retire et prend la totalité de son contrat. Ferrari l’a engagé pour faire le job, ça ne marche pas, donc autant trouver une solution gagnant-gagnant ».
«Si je pouvais, je prendrais Isack Hadjar»
Le septuple champion du monde de Formule 1 pourrait être remplacé par un pilote qui l’idolâtre en la personne d’Isack Hadjar. « Si je pouvais, je prendrais Isack Hadjar (Racing Bulls). Il fait une super saison et c’est un gars bien. J’aime aussi beaucoup Gabriel Bortoleto (Sauber) ». a conclu Bernie Ecclestone pendant sa longue interview avec The Daily Mail. Reste à savoir ce que décidera Ferrari avec Lewis Hamilton et son iconique numéro 44.