Tour de France : Emmanuel Macron prend son téléphone, l'annonce surprise à la télévision !

Le Tour de France des femmes s'est conclu ce dimanche 3 août avec la 9ème et dernière étape entre Praz-sur-Arly et Châtel. Comme samedi, Pauline Ferrand-Prévot a franchi la ligne d'arrivée en première avec cette fois-ci son sacre officiel de cette édition 2025 du TDF des femmes. L'occasion pour le président de la République Emmanuel Macron de contacter en plein live télévisé la lauréate du Tour !

Un an après sa médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en cross-country, Pauline Ferrand - Prévot a réussi son pari. « Je veux gagner le Tour de France ». Voici la déclaration qu'elle faisait au mois d'août 2024. Pour son premier Tour de France des femmes qui s'est déroulé du 26 juillet à ce dimanche 3 août, la coureuse de Team Visma Lease A Bike a remporté l'édition 2025 en 29h 54 minutes et 24 secondes, soit 3 minutes 42 d'avance sur sa dauphine Demi Vollering .

«Qu’est-ce que tu nous fais vivre toi», les parents de Pauline Ferrand-Prévot craquent

Après sa victoire à Châtel ce dimanche, son père Dany a lâché le message suivant. « Ça a payé chérie, ça a payé ». En sanglots dans sa voix, Pauline Ferrand-Prévot a répondu ceci à son père. « Merci pour tout ». Sa mère Sylvianne l'a titillé par la suite comme rapporté par RMC Sport. « Merci à toi, nous on n’a rien fait. Tu es une sale môme ». « Qu’est-ce que tu nous fais vivre toi ». a conclu son père, les larmes aux yeux. Pour finir, sa mère Sylvianne s'est projeté sur la suite des aventures de sa fille. « Gagner au bout d'un an alors qu'on s'est donné trois ans, on se demande ce qu'elle va nous faire l'année prochaine. Elle est magique. C'est 'Magic Pauline'! C'est beaucoup de sacrifices mais alors quel bonheur ! Cerise sur le gâteau, elle vient gagner la dernière étape, on ne lui en demandait pas tant ».